إعلامية كويتية صدمت مما فعلته نانسي عجرم في الفندق

هذه هي الفنانة الجميلة ⁧‫#نانسي_عجرم‬⁩، عذبة مرحة، ماعندها ادعاءات بحكي ما الو طعمه، وكلام كبيير بالمثاليات، حدثتني عن حدتها، ووالدتها، وإنها كانت- قبل الزواج- بتساعد في شغل البيت، وكما يقول اللبنانيون" رجليها على الأرض" في إشارة لبساطتها.. وهذا شهدتة واقعا معها، اثناء حواري معها انسكبت قهوة أحدهم على سجادة الغرفة بالفندق، قامت، إعتقدت إنها ستطلب " الهاوس كيبر" خدمة التنظيف من الفندق، فإذا بها تركض للحمام جابت فوطة مبلولة ومسحت السجادة، رجعت للحمام غسلت الفوطة ومرة ثانية دعكت ومسحت حتى نظفتها تماما، صورتها زميلتي المصورة المرافقة لي، ولا همتها الشهرة، وصورتها أمام الناس، تصرفت كبنت بيت محترم، الصور نشرتها ب # جريدة_الراي ايامها..أحب الكائنات العفوية الصادقة المنطلقة كما قلب طفل، هي برأيي أنقى قلب بالوسط الفني العربي برمتة💕 #ذكرياتي #ليلى_احمد #الكويت #فنانين #لبنان #مشاهير #فن #جيجي_لامارا #بيروت ..