إعلامية كويتية صدمت مما فعلته نانسي عجرم في الفندق

وقالت الإعلامية ليلى أحمد عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إنه أثناء إجراء لقاء إعلامي معها في الفندق، انسكبت قهوة على السجادة، لتعتقد أن عجرم ستتصل بخدمة الغرف لكي ينظفوا البقعة، لكنها فوجئت بالمطربة الشهيرة تركض إلى الحمام وأحضرت منه منشفة مبللة لمسح السجادة.
وأردفت أحمد أنه بعد أن نظفت نانسي عجرم السجادة، عادت إلى الحمام وبللت المنشفة مرة أخرى، ثم فركت السجادة حتى نظفتها تماما.
وأشارت ليلى أحمد أن تصرف نانسي عجرم يعكس مدى عفويتها، قائلة: "هذه هي الفنانة الجميلة نانسي عجرم، عذبة مرحة، ما عندها ادعاءات بحكي ما الو طعمه، وكلام كبير بالمثاليات".
وتابعت: "حدّثتني عن جدّتها ووالدتها، وإنها كانت قبل الزواج تساعد في شغل البيت، وكما يقول اللبنانيون" رجليها على الأرض"، في إشارة لبساطتها.
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هذه هي الفنانة الجميلة #نانسي_عجرم، عذبة مرحة، ماعندها ادعاءات بحكي ما الو طعمه، وكلام كبيير بالمثاليات، حدثتني عن حدتها، ووالدتها، وإنها كانت- قبل الزواج- بتساعد في شغل البيت، وكما يقول اللبنانيون" رجليها على الأرض" في إشارة لبساطتها.. وهذا شهدتة واقعا معها، اثناء حواري معها انسكبت قهوة أحدهم على سجادة الغرفة بالفندق، قامت، إعتقدت إنها ستطلب " الهاوس كيبر" خدمة التنظيف من الفندق، فإذا بها تركض للحمام جابت فوطة مبلولة ومسحت السجادة، رجعت للحمام غسلت الفوطة ومرة ثانية دعكت ومسحت حتى نظفتها تماما، صورتها زميلتي المصورة المرافقة لي، ولا همتها الشهرة، وصورتها أمام الناس، تصرفت كبنت بيت محترم، الصور نشرتها ب # جريدة_الراي ايامها..أحب الكائنات العفوية الصادقة المنطلقة كما قلب طفل، هي برأيي أنقى قلب بالوسط الفني العربي برمتة💕 #ذكرياتي #ليلى_احمد #الكويت #فنانين #لبنان #مشاهير #فن #جيجي_لامارا #بيروت ..
من ناحية أخرى، علقت نانسي عجرم، أمس الأربعاء، على أحداث لبنان الجارية، مغردة عبر حسابها على موقع "تويتر": "لكل من باع ضميره في بلدي، إن لم تكن تحمل هم الوطن فأنت هم على هذا الوطن".
وتابعت: "الوطن.. أنا وأنت، وليس يا أنا.. يا أنت".
لكل من باع ضميره في بلدي: إن لم تكن تحمل هم الوطن فأنت هم على هذا الوطن— Nancy Ajram (@NancyAjram) July 1, 2020
الوطن.. أنا وأنت، وليس يا أنا.. يا أنت
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة لم يشهد لها مثيل، بعد أن خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها، في حين لامس سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة تسعة آلاف ليرة.
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