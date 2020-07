مقطع فيديو يثير الغضب... ممثلة أردنية تسأل عن المصيبة التي ارتكبتها

View this post on Instagram

الكاراكتر زي اللي بنشوفهم في الافلام و المسلسلات و الاسكتشات في السينما و التلفزيون و البرامج الفانتازيا الفكاهيه من وحي الخيال من قديم الازل.. الهدف منه رسم الابتسامه فقط و ليس اي شيء تاني ...فنانين كتار عرب و اجانب عملو كاراكتارات فانتازيا 🙏