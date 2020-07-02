"سامسونغ" تطرح شاحنا لاسلكيا يحميك من كورونا

لأن الهاتف الذكي يعتبر من أكثر الأشياء التي قد تصيب الإنسان بفيروس "كورونا" المستجد، بسبب ملامسته لليدين طوال اليوم، فإن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية وضعت حلا لهذا بطرحها لشاحن لاسلكي.

ويتميز الشاحن الجديد "ITFIT UV Sterilizer" بأنه يستخدم الأشعة فوق البنفسجية للتعقيم، وتؤكد الشركة أنه قادر على قتل 99% من البكتيريا والجراثيم وما شابه فقط في خلال 10 دقائق، بحسب موقع "إندغادجيت".

وأثبتت دراسة بحثية حديثة أن مصابيح الأشعة فوق البنفسجية قادرة على قتل "أكثر من 99.9% من الفيروسات التاجية المحمولة جوا".

ويأتي الجهاز على شكل صندوق أبيض كبير مع غطاء مغناطيسي، وهو قادر على استيعاب هواتف ضخمة بحجم "غلاكسي إس 20 ألترا".

Samsung ITFIT UV Sterilizer – кейс для беспроводной зарядки и УФ обеззараживания https://t.co/bB1DBeg0ZL pic.twitter.com/W0pDnzBOmY — Mobile-Review.com (@mobilreview) July 1, 2020

كما يمتاز الشاحن بأنه ليس مخصصا لهواتف "سامسونغ"، وإنما لأي جهاز يدعم الشحن اللاسلكي، ويوفر شحنا بالداخل لاسلكيا بقدرة 10 واط بدون أي مشاكل، وأثناء عملية شحن الهاتف الذكي، سيتم تنظيفه وتطهيره بالكامل.

وعلى الرغم من أن أجهزة الشحن اللاسلكي بالأشعة فوق البنفسجية ليست جديدة، لكنها شهدت ارتفاعا كبيرا في شعبيتها بعد تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وشاحن "ITFIT UV" متوافر حاليا في تايلاند مقابل نحو 51 دولار أمريكي، بينما لا يزال غير متوفر في هونغ كونغ أو الولايات المتحدة.