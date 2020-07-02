إجراء جديد من فيسبوك وإنستغرام بشأن المستخدمين الذين لا يرتدون الكمامات

أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عن بدء تطبيقها إجراء جديدا بشأن المستخدمين الذين لا يرتدون كمامات طبية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت "فيسبوك" إنها ستضيف قسما في أعلى شريط الأخبار الخاص بموقعها يحمل تنبيها للمستخدمين بضرورة ارتداء الكمامات والأقنعة الطبية، وذلك في حال عدم ارتدائهم لها، بحسب موقع "ذا فيرج".

كما سيوجه القسم الجديد المستخدمين إلى مركز المعلومات الخاص بمرض (كوفيد-19)، كما سيوفر روابط تتعلق بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في حال رغبتهم في الحصول على المزيد من المعلومات.

وأضافت "فيسبوك" أن نفس القسم ستضيفه إلى تطبيق الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام" الذي يتبع لها.

وأشارت الشركة إن مطالبتها لمستخدميها بارتداء أقنعة الوجه ستبدأ في الظهور على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" في وقت لاحق من اليوم الخميس.

Facebook and Instagram will remind people to wear face masks https://t.co/kS2n33vuyH pic.twitter.com/W4zUvMaqHL — The Verge (@verge) July 2, 2020

وأكدت شركة "فيسبوك" أن ذلك الإجراء يأتي استجابة للزيادة في عدد حالات الإصابة بـ(كوفيد-19) في الولايات المتحدة، إذ شهد أمس الأربعاء رقما قياسيا ليوم واحد، بإضافة 50 ألف إصابة جديدة، وهو الأمر الذي دفع العديد من الولايات الأمريكية لإعادة النظر في خطط إعادة الفتح وفك الحظر في شهر يونيو/ حزيران.

وحتى اليوم الخميس، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 2.7 مليون إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، فيما توفي أكثر من 128000 شخص.