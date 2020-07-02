باميلا أندرسون مستعدة للعمل لدى رئيس وزراء كندا

عرضت ممثلة الإغراء وعارضة الأزياء الكندية، باميلا أندرسون، على رئيس وزراء كندا، جستن ترودو، العمل معه في أن يصبح نباتيا طوال حياته.

وقالت أندرسون (53 عاما) التي تشغل منصب مديرا فخريا في منظمة "بيتا" للحفاظ على حقوق الحيوان، في رسالة إلى ترودو إنها قادرة على مساعدته على التخلي عن تناول اللحوم إلى الأبد.

وجاء عرض باميلا أندرسون لجستن ترودو بعدما أعلن مؤخرا استثمار 100 مليون دولار في الصناعة النباتية.

Letter to Prime Minister of Canada Justin Trudeau https://t.co/raDUOR9gq2 — Pamela Anderson (@pamfoundation) June 30, 2020

وجاء في نص رسالة باميلا أندرسون لرئيس وزراء كندا: "إن مفهوم الحسية يشمل الانخراط في العالم والاهتمام بمشاعر الآخرين، ولا شيء أكثر جاذبية من مشاعر التعاطف، وقرارك الأخير باستثمار 100 مليون دولار أخرى في صناعاتنا النباتية المستندة إلى الفطر يتناسب مع هذا الوصف، وهذا يضع كندا في القمة عندما يتعلق الأمر بالترويج لنظام غذائي صحي، ونيابة عن أصدقائي في "بيتا" شكرا لكم على القيام بذلك ويرجى الاستمرار في جهودكم!".

وتابعت: "نظرا لأن مرض (كوفيد-19) كشف عن مخاطر صحية خطيرة مرتبطة بالمسالخ، فإن العالم يحتاج إلى قادة أكثر عقلانية مثلك وعلى استعداد لتبني حلول غذائية نظيفة ورحيمة وذكية".

وعن عرضها لترودو قالت باميلا أندرسون: "إذا قررت إسقاط تناول اللحوم ومنتجات الألبان من نظامك الغذائي الشخصي - وهو ما آمل أن تفعله - فسيشرفني أن أكون مرشدتك وأن أقترح بعض الأطعمة النباتية اللذيذة والمتنوعة عليك، التي يتم إنتاجها بفخر في كندا".