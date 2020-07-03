مشهد "صادم ووحشي"... شوي قطة في الشارع أمام أعين المارة (فيديو)

تداول مستخدمون مقطع فيديو مثير للجدل، حيث قام أحد المهاجرين بشوي قطة في أحد الشوارع الإيطالية أمام أعين العامة.

وأثار مشهد المهاجر وهو يشوي قطة في محطة قطار بكامبيليا ماريتيما، وهي مدينة ساحلية إيطالية، يوم الثلاثاء 30 يونيو/حزيران، غضب المارة، حسبما ذكرت صحيفة "لا نازيوني".

وتساءل المستخدم الذي نشر مقطع الفيديو، "كيف يمكن أن تحدث مثل هذه القسوة".

ويظهر في مقطع الفيديو كيف تصرخ امرأة على رجل أسود في محاولة استنكار لفعلته أثناء مواصلته لتحضير وجبته.

++ 🔴 SCONVILGENTE ALLA STAZIONE DI CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) ++

Lo shock di una signora, le sue urla disperate per cercare di fermare un immigrato che arrostisce un povero gattino davanti a tutti.

Ma come si può arrivare a tanta crudeltà?

(1/2) pic.twitter.com/n60dtGNoDA — Susanna Ceccardi (@SusannaCeccardi) June 30, 2020

ورد الرجل على الامرأة مبررا ما يقوم به، أنه ليس لديه نقودا لشراء طعام، لكن الامرأة لاحظت قائلة، أن لديه سجائر.

بينما علق نائب المنطقة على الفيديو، "من الصعب مشاهدة هذا المشهد الذي لا يصدق، لكنه شدد على ضرورة معرفة حقيقة ما حدث.

وبحسب الصحيفة، تم اعتقال الرجل المعني بعد تقديم شكوى عن سوء المعاملة والقسوة على الحيوانات.