شاهد... فنان مصري يعتذر لجمهوره بسبب مشهد له في أحد الأفلام

اعتذر الفنان المصري رامز أمير لجمهوره عن ظهوره في أحد مشاهد فيلم "حملة فرعون"، وهو يضع سيجارة في فمه، ووعد الجمهور بعدم تكرار الأمر مرة أخرى.

وشارك أمير جمهوره ومتابعيه عبر حسابه في "إنستغرام"، صورة لأحد الشباب يضع نفس الوشم الذي وضعه في الفيلم بهدف تقليده.

وقال معلقا على الصورة: "والله اتكسفت لما لقيت ‏الناس اتأثروا بيا قوى كده، وأنا حاطط سيجارة في بقي حتى ولو تمثيل، خصوصا إن مكانش ليها سبب مهم في الدراما، أنا بعتذر لكم ‏وحقكم عليا دي غلطة ومش هتتكرر تاني".

وأضاف: "أنا كل اللي بتمناه إنى أكون نموذج إيجابي ليكم لأني فعلا مبعملش حاجة في حياتي غير إني بلعب رياضة ‏و بجتهد عشان حلمي ونفسي الناس كلها تعمل كده، وعمري ما أقدر أكون سبب إن حد يعمل حاجة غلط عشان بيحبني".

وتابع: "أنا عارف إن في ناس هتهاجمني على البوست ده بس دي حاجة ليها علاقة بضميري وكان لازم أوضحها عشان ‏استريح، بعتذر لكم مرة تاني".

وكان رامز أمير قد جسد شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي، بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.