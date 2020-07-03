ما أعراض اللدغة المتكررة للبعوض وكيفية التخلص منها؟

أعلنت اختصاصية الحساسية، ناديجدا بويكو، في برنامج "مساء موسكو" الخطر الذي تحدثه لدغات البعوض.

ووفقا لها، فإن ردة الفعل الأولى للجسم يمكن أن تمر بسهولة ودون أعراض، ولكن يمكن أن يتبعها بعد ذلك رد فعل تحسسي وحكة مستمرة وطفح جلدي.

وقالت الخبيرة: "يتأثر الأطفال بشكل خاص، وذلك لأن جلدهم لا يزال رقيقا للغاية ويسهل على البعوض اختراقه بحثا عن الأوعية الدموية".

ومن المعروف أن البعوض هو حامل لأمراض خطيرة، ولكن في بعض الأماكن يمكن أن يسبب رد فعل تحسسي فقط (بسبب المادة التي تفرزها البعوضة أثناء اللدغة).

وأضافت: "يمكن أن تزول الحساسية بسرعة وسهولة، ولكن في بعض الحالات تترافق بارتفاع درجة حرارة الجسم وتوعك".

وتابعت بويكو: "قد يعاني الشخص، في حال اللدغات المتكررة، من الوهن وحتى الصداع، وهنا يجب تناول أدوية مضادة للحساسية، تحت إشراف الطبيب"، وفق موقع "med2".

وأشارت إلى أنه يمكن معالجة جلد الطفل بمواد لها رائحة معينة، مثل نبات الأوكالبتوس والنعناع، والتي تحتوي على الزيوت العطرية التي تطرد الحشرات.