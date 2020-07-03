نقصه يقتل أكثر من 800 ألف طفل في العالم... أفضل 5 مصادر للزنك

يعد معدن الزنك من المعادن المهمة للجسم ويؤدي نقصانه إلى الإسهال وتساقط الشعر ومشاكل في الجلد والعين، بالإضافة إلى ضعف في المناعة، لذلك من الضروري الحفاظ على مستوى جيد منه في الجسم.

ويشار إلى أن نقص معدن الزنك في الجسم يؤدي إلى وفاة ما لا يقل عن 800 ألف طفل سنويا، ويسبب نقصه أيضا تأخر النمو والحساسية والنضج الجنسي عند الأطفال.

اللحوم الحمراء

تعد اللحوم الحمراء مصدرا ممتازا للزنك، ومنها لحم البقر والعجل. ومن المهم تناول اللحوم الجيدة، كون اللحوم المعالجة (مثل النقانق والمرتديلا) تزيد من خطر الإصابة ببعض الأورام.

يجب أن يكون اختيارك للحوم غير المصنعة ولا تنس تناول الخضار والفواكه والألياف.

الرخويات

مثل المحار وبلح البحر والحلزون البحري والمحار، وهي مصدر صحي جيد للزنك كما أنه منخفض السعرات الحرارية.

ويجب طهي الرخويات بعناية خاصة لتقليل خطر التسمم الغذائي.

منتجات الألبان

يحتوي الحليب والجبن على كمية كبيرة من الزنك البيولوجي، ويعني ذلك أن الجسم يستطيع بسهولة امتصاص المعدن.

وتوفر هذ الأطعمة العديد من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك البروتين والكالسيوم وفيتامين د.

البقوليات

تبقى البقوليات المصدر الرئيسي للزنك، لعشاق الطعام النباتي، حيث يحتوي الحمص والعدس والفول على كمية كافية من الزنك، وفق موقع "med2".

المكسرات

تعد المكسرات مصدرا ممتازا لمعدن الزنك، ومن الضروري جدا أن تكون من ضمن النظام الغذائي، وخاصة الكاجو.

يوفر تناول المكسرات فوائد صحية أخرى، لأنها تحتوي على الدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن الأخرى.