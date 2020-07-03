بالفيديو... غضب كبير وسط بيروت بعد انتحار شاب بسبب الوضع المعيشي

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في لبنان، مقطع فيديو يظهر الغضب الكبير الذي شهدته بيروت بعد إقدام مواطن لبناني على الانتحار في وسط بيروت نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأظهر الفيديو المتداول عملية نقل المنتحر بسيارة إسعاف وبمواكبة أمنية من الشرطة اللبنانية قرب المكان الذي انتحر فيه، حيث ترك في المكان نسخة عن سجله العدلي وكتب عليه "أنا مش كافر".

وتجمع عدد كبير من المحتجين خلال نقل الجثمان حيث افترشوا الأرض وسط الطريق ومنعوا السيارات من المرور اعتراضا على سياسات الحكومة وما آلت إليه الأوضاع المالية والاجتماعية في البلاد.