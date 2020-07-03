موجة تخطف عروسين من شهر العسل إلى الكارثة... فيديو

تحولت أجمل لحظات العمر لدى عروسين أرادا الاحتفال بزواجهما على شاطئ البحر إلى كارثة بعد تكسر موجة كبيرة على صخور شاطئ لاغونا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأراد العروسان التقاط الصور على شاطئ البحر كذكرى لحفل زفافهما، لكن موجة كبيرة حولت لحظات الفرح إلى كارثة تطلبت تدخل فرق الإنقاذ.

وتظهر مشاهد الفيديو وقوف عروسين على صخرة مرتفعة، إلى حد ما، على شاطىء البحر أثناء التقاطهما الصور، فيما يقف المصور في مكان مرتفع.

وسحبت موجة مرتفعة العروسين إلى داخل البحر، لتتقاذفهم الأمواج لدقائق قبل وصول فرق الإنقاذ.

وتمكن رجال الإنقاذ من سجب العروسين إلى بر الأمان عن طريق السباحة إليهما، لتنتهي لحظات السعادة وشهر العسل بذكرى غير متوقعة، ربما ستكون مضحكة في المستقبل.

وبحسب صحيفة "فوكس نيوز" الأميركية، فتحت السلطات شاطئ لاغونا في أبريل/ نيسان الماضي، لكنها عادت وأغلقته خوفا من ارتفاع عدد الإصابات في كاليفورنيا.