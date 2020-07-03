الأخطر على الإطلاق... عربي يلتقط "سيلفي" من داخل فوهة بركان... فيديو

التقط شاب عربي صور "سيلفي" يمكن تصنيفها من بين أخطر الصور الملتقطة على الإطلاق، بسبب الخطر الكبير الذي عرّض نفسه إليه بهدف التقاطها.

وقام الشاب اليمني مهيب الصديق بتسلق بركان دمت الواقع على قمة شاهقة بهدف التقاط بعض صور "السيلفي" لنفسه، معرضا حياته لخطر كبير.

وبحسب "+AJعربي"، فإن الشاب مهيب من عادته تسلق الجبال، وهو محب لهذه الرياضة، ويقول إن "الثقة بالنفس تجعله لا يخاف المخاطرة".

ويظهر قيام الشاب اليمني بالتقاط الصور "ببرودة أعصاب" في بعض المشاهد، ويظهر في إحدى حركاته يقف على قدم واحدة مدليا الأخرى في عمق الحفرة البركانية.