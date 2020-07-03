تمرين تنفس يحمي الرئة ويعودك على ارتداء الكمامات لفترات طويلة... فيديو

نشرت صفحة "برق الإمارات" على حسابها في "فيسبوك" فيديو يظهر الطريقة الصحيحة للتنفس بهدف التأقلم مع وجود الكمامات على الوجه لفترات طويلة.

وتظهر في الفيديو خبيرة (مدربة رياضية)، تقوم ببعض التقنيات التي تساعد على التنفس السليم أثناء ارتداء الكمامة، والتي من شأنها المساعدة على زيادة تحمل الإنسان على ارتداء الكمامات لفترات طويلة.

وأشارت الخبيرة إلى أن الشخص يجب عليه تنفيذ التمرين لمدة دقيقة أو دقيقتين عند عدم تواجد ازدحام في المكان، فيقوم الشخص بأخذ نفس عميق بعد إزالة الكمامة.

ويؤخذ نفس عميق من الأنف ويتم الاحتفظ به لمدة ثانيتين، ليتم إخراجه لاحقا، ويكرر التمرين عدة مرات يوميا.

وأشارت الخبيرة إلى أن تطبيق هذا التمرين بشكل متكرر يوميا من شأنه أن يساعد على التأقلم مع وجود الكمامات لفترات طويلة.