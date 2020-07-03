عبلة كامل كلمة السر وراء تغريدة أحلام المحذوفة

وحذفت أحلام تغريدة لها كتبت فيها لعبلة كامل: "ربنا يسعدك ويتمم عليكي هناكي يارب، أسعدتينا أوي، وبنحبك حتى لو اعتزلتي"، وذلك بعد قراءتها لخبر اعتزال الفنانة المصرية على حساب مزيف يحمل اسمها، بحسب مجلة "لها".

وفور علم أحلام بأن الحساب لا يمت لعبلة كامل، حذفت تغريدتها قبل مرور ساعة من نشرها على موقعها الرسمي على "تويتر".

وكان اسم الفنانة المصرية، عبلة كامل، تردد بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، بعد تردد أنباء حول اعتزالها.

وفيما لم تخرج عبلة كامل حتى هذه اللحظة لحسم جدل اعتزالها، فقد أكد زوجها السابق، الممثل المصري، أحمد كمال أنها لم تعتزل الفن.

وأكد كمال أن "الخبر لا يعدو كونه كذبة، أو شائعة تم اختلاقها لسبب ما"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتابع: "يمكنني القول على لسان عبلة إنها معتكفة حاليا، لكنها لن تمانع العودة إلى العمل، فيما إذا وجدت مشروعا مناسبا يتوافق مع قناعاتها".

كما أوضح أحمد كمال أن عبلة كامل "لا تتعامل مع السوشيال ميديا مطلقا، وتتواصل في نطاق محدود مع المقربين منها".