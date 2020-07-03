جورج وسوف ينضم إلى حفلات "الأونلاين"... ويعلن عن الموعد

وافق المطرب السوري، جورج وسوف، على الانضمام إلى النجوم الذين يحيون حفلاتهم الغنائية على شبكة الإنترنت بدون جمهور، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

وسيحيي وسوف أول حفل "أونلاين" له الخميس 9 يوليو/ تموز الجاري، والذي سيذاع حصريا عبر منصة "شاهد في أي بي" للبث الرقمي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

وأعلن وسوف عن الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مغردا لجمهوره: "موعدنا هذه المرة مختلف، سوف نسهر سويا من المنزل".

والحفل من تنظيم "الهيئة العامة للترفيه" في السعودية وشركة "روتانا" للصوتات والمرئيات، والمكتب الفني في مجموعة "إم بي سي" في إطار مواصلتهم برنامج حفلات "مكملين معاكم" التي انطلقت في عيد الفطر وتبث عبر منصة "شاهد في أي بي"، وشارك بها مجموعة من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي، مثل إليسا وماجد المهندس ومحمد عبده.

​وكانت الممثلة والراقصة الشرقية السورية، غادة بشور، نفت ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن زواجها من جورج وسوف، وذلك إثر مشاركة صورة جمعتهما سويا.

وقالت غادة بشور، على "فيسبوك"، إن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، واصفة ناشري أخبار كهذه بأنهم "صحافة صفراء لا تعرف معنى الوفاء وتقوم بتزوير الحقائق وإطلاق الشائعات على الفنانين".

في سياق متصل، نفت بطلة الراليات القطرية، ندى زيدان، شائعة متداولة، بمشاركتها صورة لطفلتها "عيون" التي أنجبتها من زوجها السابق، المطرب السوري، جورج وسوف.