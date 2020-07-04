يمكن الاحتماء بالسيارة..الأماكن الأكثر أمانا خلال العواصف الرعدية

تعتبر مراقبة ومشاهدة العواصف الرعدية الصيفية والتي يميزها تشكل الصواعق بأشكال مختلفة من الأمور الجميلة في هذا الفصل، الى أنها قد تكون قاتلة في حال لم نتبع التعليمات اللازمة لتفاديها.

ففي كثير من الأحيان يصدف تواجدنا في مناطق جبلية أو سهلية خلال حصول هذه العواصف فكيف يمكن تجنبها.

تحدث خبير الإنقاذ الروسي، سيرجي شيتنينين ، لـ"سبوتنيك" بأن الصواعق يمكن أن تتسبب بحرائق الغابات كما يمكن لضربة البرق بأن تكون قاتلة لشخص يقضي وقته في الطبيعة.

وحول تفادي ضربة البرق قدم الخبير بعضا من النصائح، ومن أهمها ضرورة البحث عن مباني مجاورة ومحاولة الإختباء بها، وتجنب الإحتماء بشجرة تعيش لوحدها في الحقل، وإنما العثور على منطقة منخفضة أو وادي، حيث يمكن الاحتماء هناك بحماية الرأس باليدين، وفي حال كنت تقتني بعض الأشياء التي تحتوي على الحديد فيفضل رميها بعيدا.

ومن الأشياء التي يمكن أن تحمي من ضربة البرق، السيارة، حيث يفضل ركنها بعيدا عن اللوحات الإعلانية الضخمة، كما أنها نفسها تعتبر عازل حيث تشكل الإطارات عازل جيد، وفي حال لم توجد هوائيات راديو كبيرة في السيارة فإن فرص النجاة تصبح أكبر.