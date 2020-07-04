طار بأريكته على ارتفاع 1700 متر ليشاهد توم وجيري.. فيديو

نفذ الطيار المظلي التركي، حسن كافال، قفزة مظلية فريدة، شاهد خلالها التلفزيون في سماء البحر "الميت"، جنوب غربي تركيا.

قام كافال، بربط مظلته بمقعد وشاشة تلفزيون، ليقفز بمساعدة صديقه، في سماء البحر "الميت" الواقع في منطقة "فتحية" بولاية موغلا.

وظهر كافال بمقطع مصور جالسا على مقعده على ارتفاع قدره 1700 متر، وهو يرتدي ملابس النوم.

قال كافال، إن جبل "بابا داغ" بالمنطقة، يعد من أجمل مراكز القفز المظلي بالعالم، بحسب ما صرح لوكالة "الأناضول.

وأوضح أنه في الماضي نفذ قفزات مختلفة من هذا النوع، لعب خلال إحداها لعبة طاولة "النرد"، بينما في هذه القفزة شاهدة سلسلته المفضلة "توم وجيري".

مضيفا بأنه يريد إيصال رسالة للناس بأن هذه الرياضة آمنة وليست خطيرة كما يعتقدون.