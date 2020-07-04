تشبه ثلوج الأرض... مشاهد فيديو ساحرة من كوكب المريخ

نشرت وكالة الفضاء الأوروبية مقطع فيديو لجولة في الفضاء تظهر سطح كوكب المريخ مع فوهة بركان مليئة بالثلوج، والتي تشبه إلى حد ما كوكب الأرض.

ومزجت وكالة الفضاء الأوروبية آلاف الصور التي جمعتها من الكوكب الأحمر لتنتج مشهدا افتراضيا رائعا من المريخ تظهر فيه التضاريس الساحرة وكأنها على كوكب الأرض.

Fly over the famous 82 km wide water-ice-filled Korolev crater on #Mars, in this movie based on images taken by ESA’s #MarsExpress in 2018 👉https://t.co/30eY4irzk6 pic.twitter.com/ZfFiCqBzvQ — ESA (@esa) July 2, 2020

وتظهر المشاهد تفاصيل رائعة من كوكب المريخ من زوايا مختلفة من أعلى فوهة بركانية متجمدة يطلق عليها اسم "كوروليوف" في الأراضي الشمالية المنخفضة من الكوكب.

وبحسب "ديلي ميل" يبلغ عرض الفتحة حوالي 82 كيلومترا بعمق يصل إلى 1.6 كيلومترا، مغطاة بطبقة من الجليد المائي بعمق يصل إلى 1524 مترا.