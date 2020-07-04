هندي يصمم قناعا من الذهب الخالص للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو

اشتري أحد سكان ولاية ماهاراشترا الهندية قناعا ذهبيا بقيمة ما يقرب من أربعة آلاف دولار، للوقاية من فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية طلب شانكار كورادا من صائغ محلي تصميم قناع حماية ذهبي للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، عندما رأى قناعًا مماثلاً مصنوعًا من الفضة على أحد الاشخاص.

— Hindustan Times (@htTweets) July 4, 2020

​وأوضح كورادا، قام الصائغ بصنع فتحات صغيرة في القناع الذي يزن 2.5 كغ حتى يتمكن من التنفس بسهولة.

ونقلت الصحيفة عن كورادا قوله أنه يتبع جميع احتياطات السلامة، بالإضافة إلى ارتداء القناع، ويحافظ على مسافة اجتماعية.

وأشار كورادا أن القناع جذب اهتمامًا كبيرا ليس فقط من قبل السكان المحليين، ولكن أيضًا من قبل وسائل الإعلام، وقال: "أصبحت محط الاهتمام عندما خرجت إلى الشارع مرتديًا قناعًا ذهبيًا".

واختتم قائلا: "على الرغم من أن شغف عائلتي بالذهب معروف على نطاق واسع في هذه المنطق، إلا أن القناع الذهبي هو شيء جديد تمامًا، وهذا هو سبب فضول الناس".