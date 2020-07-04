واحدة من أغرب الحالات... طفلة لا يستطيع أحد لمسها على الإطلاق... صور

تسببت حالة مرضة ظهرت مع طفلة منذ ولادها، بعدم قدرة أي شخص على لمسها نظرا للمخاطر الكبيرة والأضرار التي من الممكن أن تصيب بشرتها.

وتعاني الطفلة البريطانية بوريتا من حروق ولطخات دامية على بشرتها الخارجية بسبب اضراب وراثي نادر يعرف باسم "جلد الفراشة".

وتعاني الطفلة البالغ عمرها 5 سنوات منذ ولادها، من هذا المرض الغريب والنادر، حيث لم تستطع الأم في كثير من الأحيان حضن ابنتها لتجنيبها آثار اللمس التي تسبب تهشم بشرة الطفلة.

وتقول والدة الطفلة (28 عاما) في تصريح لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "إنه أمر مؤلم بالنسبة لي ألا أتمكن من مواساة ابنتي واحتضانها عندما تكون مريضة".

وأضافت الأم: "حتى عندما كانت طفلة صغيرة حديثة الولادة، تم تمريرها إلى الأقرباء والأصدقاء على وسادة حرير، لا يمكنك التسبب باحتكاك بشرتها".

ونوهت الأم لهشاشة بشرة ابنتها قائلة "إذا كانت ستسقط على الأرض فعليك السماح بذلك، لأنه إذا أمسكتها يمكنك سحب الجلد من ذراعها".

Girl, 5, can't be hugged by mum as touching her fragile skin can cause burns https://t.co/yn32zBrqpr pic.twitter.com/5iGO2Zw073 — Daily Star (@dailystar) July 4, 2020

لكن الأم أكدت أن ابنتها قوية وتناضل من أجل الحياة، قائلة "تريد أن تعيش أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية، إنها مقاتلة بكل ما للكلمة من معنى".

Heartbroken mum cannot cuddle her little daughter because she has such fragile skin https://t.co/5slzKjlAtX — The Sun (@TheSun) July 4, 2020

ويعتبر مرض اضطراب انحلال البشرة الفقاعي من الأمراض النادرة جدا في العالم، ويحدث بسبب نقص بروتين الكولاجين الذي يرتبط بتشكل وصحة الجلد بشكل مباشر.