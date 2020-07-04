تعليقا على حادث الجامعة الأمريكية... رانيا يوسف تطالب بقانون "رادع وسريع" لمواجهة التحرش

علقت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، اليوم السبت، على حادثة تحرش أحد طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة بزميلاته، والتي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر سلسلة من التغريدات على موقعها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، غردت رانيا يوسف في البداية: "نعم تعرضت للتحرش كلمه تعاني منها كل امرأه من سنوات طويله وحتي هذه اللحظه نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان. حادثه الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاه ليست فردية بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبحيون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوي، وهذا غير صحيح!".

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نعم تعرضت للتحرش

كلمه تعاني منها كل امرأه من سنوات طويله وحتي هذه اللحظه نعاني منها وكانه شبح يطاردنا في كل مكان.

حادثه الشاب الذي تحرش باكثر من فتاه ليست فرديه بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبحيون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الاقوي وهذا غير صحيح!#المتحرش_احمد_بسام_ذكي — Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 4, 2020

وعن تجربتها الشخصية مع التحرش، روت رانيا يوسف: "أنا أواجه التحرش اللفظي يوميا عبر حسابتي الرسمية وأيضا الإيميل الخاص به، الذي يأتي عليه عدد كبير من رسائل التحرش اللفظي"، على حد تعبيرها.

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انا اواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حسابتي الرسميه وايضا الايميل الخاص به الذي تاتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي.#المتحرش_احمد_بسام_ذكي — Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 4, 2020

وتابعت في تغريدة ثالثة: "والتي يستبيحون إرسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان (عملها والمواصلات وغيرها) وأيضا عبر الهواتف المحموله فالتحرش بانواعه كثير، ولابد من التصدي له بكل أنواعه المختلفة لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع".

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والتي يستبيحون ارسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان ( عملها ' المواصلات' وغيرها) وايضا عبر الهواتف المحموله فالتحرش بانواعه كبير فلابد من التصدي له بكل أنواعه المختلفه لانهم يعلمون انه ليس لهذا التحرش رادع.#المتحرش_احمد_بسام_ذكي — Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 4, 2020

وطالبت يوسف في تغريدتها الأخيرة بإقرار قانون رادع للتحرش قائلة: "أطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل أنواعه في مصر وخاصه التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعا. ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي أي متحرش بالبلاغ فورا عنه".

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اطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل انواعه في مصر وخاصه التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعا.



ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي اي متحرش بالبلاغ فورا عنه.#المتحرش_احمد_بسام_ذكي — Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 4, 2020

من جانبها، أصدرت الجامعة الأمريكية، الخميس، بيانا توضيحيا، تؤكد فيه أن المتهم "أحمد بسام زكي ليس طالبا حاليا بالجامعة، إذ أنه قد غادرها عام 2018. وإذ تؤكد الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنها لا تتسامح إطلاقا مع التحرش الجنسي وتلتزم بالحفاظ على بيئة آمنة لجميع أفراد مجتمع الجامعة".

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في وقت متأخر أمس الجمعة، أنه لم يتم تقديم حتى الآن سوى شكوى واحدة ضد المدعو "أحمد بسام زكي"، وهي من فتاة زعمت أنه هددها خلال نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 لممارسة الرذيلة معها، وأنه يجري اتخاذ اللازم قانونا بشأنها، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.