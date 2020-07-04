كيف تؤثر الحانات على معدلات انتشار فيروس كورونا

تسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بعض الولايات الأمريكية في إصدار تحذيرات صارمة حول الحانات، فما السبب؟

يقول تقرير لشبكة "CNN" الأمريكية: إن "الحانات المزدحمة وحدها لا تمثل السبب في ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الفترة الأخيرة، لكن الأجواء داخلها خطيرة"، ويضيف: "الحانات ليست جيدة، التجمع في الحانات أمر سيء، نحن بحاجة عن التوقف عن فعل ذلك".

في ولاية تكساس، حيث وصل ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى مستويات مثيرة للقلق، اعترف على إثر ذلك حاكم الولاية غريغ أبوت، أنه ارتكب خطأ في إعادة فتح ولايته وخاصة الحانات.

وقال حاكم الولاية:"الحانات لا يمكن أن تنجح في ظل انتشار الجائحة".

يذكر وأن تكساس من بين سبع ولايات تعاني من ارتفاعات كبيرة بالحالات.

ويؤكد خبراء أن "الحانات وحدها لاتشكل الخطر ولكن الوضع الاجتماعي فيها أخطر من باقي الأماكن وخصوصا أن بعض المشبروبات تؤدي إلى حالة تأثير سريع فتصبح أقل حذرا".

وقال خبراء آخرون أن "التواجد داخل الحانة خاصة إذا كانت هناك موسيقى صاخبة هو مثل طبق لانتشار الفيروس، لأن ذلك سيجعل الشخص يتحدث بأصوات عالية وبالتالي طرد قطرات من فمك تحتوي على الفيروس وتصيب الآخرين".

ويضيف التقرير: "يرجع الفرق إلى متوسط أعمار المتواجدين في الحانات، حيث يشعرون أن المرض لا يقهرهم، خصوصا مع تركيز مسؤولي الصحة على تنبيه المسنين ومن لديهم إعاقات مرضية".