رفضت التعاون معه في واحد من أشهر أفلامه... براد بيت يرغب في العمل مع ممثلة هندية شهيرة

تداولت وسائل إعلام هندية، اليوم السبت، تصريحا قديما لنجم هوليوود الأمريكي، براد بيت، والذي يعترف فيه بأنه يرغب بالعمل مع واحدة من أشهر نجمات عاصمة السينما الهندية بوليوود.

وقال بيت في لقاء إعلامي أجرته معه وكالة "أي إيه إن إس" الإخبارية الهندية، على هامش ترويجه لفيلمه "Killing me Softly" في عام 2012: "إذا أتيحت لي الفرصة للعمل في بوليوود، أود أن أعمل مع أيشواريا راي باتشان لأنها ممثلة متنوعة"، بحسب موقع "جيو نيوز".

وأضاف: "هي واحدة من أشهر ممثلات بوليوود اللاتي حققن شهرة كبيرة في الغرب بسبب أسلوبها وجمالها ومهاراتها في التمثيل، أعتقد أننا فوتنا فرصة العمل معها في فيلم "Troy".

وفي حديثه عن حبه لبوليوود، قال براد بيت: "أحب العمل في فيلم من إنتاج بوليوود، حيث يوجد الكثير من الدراما والألوان في الأفلام هناك، قد أقرر العمل في فيلم بوليوودي وأرقص مع الطاقم كله في الخلفية".

ورفضت أيشواريا راي العمل مع براد بيت في فيلم "Troy" من إنتاج 2004، بسبب رفضها تصوير مشاهد رومانسية مع الممثل الأمريكي.

Is this true Aishwarya Ray is the oart of #2Point0 pic.twitter.com/flSC9CUHdl — DEEPs (@iDeepanshu_k) April 19, 2018

Hey friends, TOMORROW'S #ClassicsTwitterMovie is going to be a real treat -- the 2004 Troy! 11am PT/2pm ET/ 7pm England time. I'm gonna be doing some day drinking because this is a movie that demands it. Buckle up and get pumped!! pic.twitter.com/fZqE1v2XaA — Amy Pistone (@apistone) July 4, 2020

وتعتبر أيشواريا راي واحدة من النجوم البارزين في السينما الهندية، وحماها هو نجم أفلام الحركة الهندي، أميتان باتشان.