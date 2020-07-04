زوج عبلة كامل السابق: كورونا سبب غيابها عن الساحة الفنية... فيديو

كشف الزوج السابق للفنانة المصرية، عبلة كامل، اليوم السبت، عن السبب الحقيقي وراء اعتزالها الساحة الفنية لمدة 3 سنوات.

وفيما نفى أحمد كمال في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث" المصرية اعتزال عبلة كامل، فقد أكد أنها في انتظار أدوار جديدة جيدة وتتناسب مع مكانتها الفنية.

وأردف أنها قررت الحصول على فترة راحة في الوقت الحالي لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

وسبق للفنان أحمد كمال الأسبوع الماضي أن نفى اعتزال زوجته السابقةـ عبلة كامل، مؤكدا أن "الخبر لا يعدو كونه كذبة، أو شائعة تم اختلاقها لسبب ما"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتابع: "يمكنني القول على لسان عبلة إنها معتكفة حاليا، لكنها لن تمانع العودة إلى العمل، فيما إذا وجدت مشروعا مناسبا يتوافق مع قناعاتها".

ونفى كمال عدم وجود رابط بين التزام زوجته السابقة وأم بناته، عبلة كامل، الديني والابتعاد عن المشاريع الفنية مؤخرا.

وأشار إلى أنها ترفض الظهور ببرامج إعلامية في برامج مرموقة رغم تلقيها عرض أجور عالية لقاء هذه الإطلالات، والسبب هو تمسكها بقرار عدم إجراء مقابلات صحفية منذ زمن بعيد.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن عبلة كامل فرضت سياجا حديديا على حياتها الخاصة، واستبدلت كافة أرقام هواتفها، قبل إعلان نبأ الاعتزال، كما غيرت أرقام مساعديها حتى لا تتمكن وسائل الإعلام من التواصل معهم.

وترددت شائعة اعتزال عبلة كامل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتهاء عرض مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" على فضائية "دي إم سي دراما"، وهو من إنتاج عام 1996، وقدمت فيه واحدا من أشهر أدوارها على الإطلاق هي "فاطمة كشري" زوجة المعلم تاجر الخردة "عبد الغفور البرعي"، والمسلسل من بطولة نور الشريف ومحمد رياض وحنان ترك وناهد رشدي ووفاء صادق، وهو عن قصة لإحسان عبد القدوس، وإخراج أحمد توفيق.