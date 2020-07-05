فتاة عائدة من الحجر الصحي تخيفها "بطاطس متحولة"...صورة

أخافت "بطاطس متحولة" إحدى سكان فرنسا دونا بور، التي عادت من الحجر الصحي لمدة ثلاثة أشهر إلى شقتها، حسبما ذكرت صحيفة "سن".

اشترت الفتاة البطاطس في مارس آذار قبل بدء وباء فيروس كورونا، بعد إدخال الحجر الصحي، غادرت منزلها في مدينة كان، تاركة الخضار في المطبخ.

عندما عادت إلى المنزل بعد ثلاثة أشهر، شعرت بالرعب عندما رأت أن البطاطس قد انتشرت في جميع أنحاء الشقة. قالت بور: "عندما فتحت الباب الخارجي، رأيت شكلًا غريبًا في الجزء الخلفي من المطبخ. ولأن الضوء كان مطفئ والمصاريع مغلقة، لم أدرك على الفور أنها بطاطس".

Terrified woman returns home to find mutant potatoes have invaded her kitchen https://t.co/k2KZl6JfKW pic.twitter.com/ZnuUJqwNKh — Fabulous (@Fabulousmag) July 4, 2020

عند فتحت المصاريع ورأت "مشهد غير عادي"، كانت الفتاة "مرعوبة"، لكنها سرعان ما أدركت أنها مجرد براعم البطاطس. وأضافت بور أنها احتاجت عدة ساعات لإزالة البراعم.