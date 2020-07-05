آخر ظهور للفنانة رجاء الجداوي قبل وفاتها... فيديو

حالة من الحزن أصابت محبي الفنانة المصرية رجاء الجداوي، بعد إعلان خبر وفاتها، صباح اليوم الأحد، بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد.

ونشرت وسائل إعلام مصرية، آخر ظهور للفنانة رجاء الجداوي، قبل تأكد إصابتها بفيروس كورونا، وذلك خلال استضافتها في برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، مع فيفي عبده على قناة " MBC مصر" في رمضان الماضي.

وتعرضت الفنانة القديرة للإغماء، بسبب المقلب الذي تعرضت له في برنامج "خلي بالك من فيفي"، حيث لم تتحمل الضغوطات وفقدت الوعي خلاله، والذي كان يدور حول اختفاء مجوهرات كانت ترتديها فيفي عبده أثناء الحلقة، ما جعل الجداوي تدخل في حالة توتر كبيرة، قبل أن تتظاهر فيفي بأنها فقدت الوعي.

وقامت خادمة فيفي، والتي تشاركها في المقلب، باتهام الفنانة رجاء الجداوي بأنها سبب كل ما حدث، ما جعل الأخيرة تنفعل وتتشاجر معها، قبل أن تفقد الوعي، ومن ثم تخبرها فيفي عبده أنه مقلب وتعتذر لها.

وتوفيت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأعلنت أميرة حسن مختار الأبنة الوحيدة للفنانة، عن وفاة والدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد نشرها لمنشور قالت فيه "انا لله وانا اليه راجعون مامي في ذمه الله".