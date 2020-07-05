مصادر طبية تكشف ما حدث في الساعات الأخيرة قبل وفاة رجاء الجداوي

كشفت مصادر طبية لأول مرة عن سبب تفاقم حالة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي ما أدى إلى وفاتها صباح اليوم الأحد 5 يوليو/تموز.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر طبي في مستشفى العزل الصحي "أبو خليفة" في مدينة الإسماعيلية، سبب وفاة رجاء الجداوي.

وقال المصدر الطبي إن الساعات الأخيرة قبل وفاة الجداوي، شهدت توقف عضلة القلب، أثناء وجودها على جهاز التنفسي الصناعي داخل العناية المركزة.

وتوفيت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت أميرة حسن مختار الأبنة الوحيدة للفنانة، عن وفاة والدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد نشرها لمنشور قالت فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمة الله".

وكانت رجاء الجداوي، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بصورة كبيرة، خلال الفترة الماضية، ولم تشهد حالتها تحسنا ملحوظا رغم حقنها ببلازما المتعافين من كورونا.