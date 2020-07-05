لم ير النور بعد... تفاصيل آخر عمل فني لرجاء الجداوي

كانت الفنانة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي، منشغلة بتصوير عمل فني قبل بدء انتشار فيروس "كورونا" المستجد، لكن تأجل عرضه إلى أجل غير مسمى بسبب الظروف الحالية.

والعمل الفني الأخير للجداوي هو فيلم سينمائي بعوان "توأم روحي"، كان مقررا عرضه في موسم عيد الحب "الفالنتاين"، وهو من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

بينما كان آخر الأعمال الفنية المعروضة لرجاء الجداوي هو مسلسل "لعبة النسيان"، في شهر رمضان 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.

وكانت الممثلة الراحلة شعرت بأعراض فيروس "كورونا" عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أُذيع في رمضان الماضي.

وتوفيت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأعلنت أميرة حسن مختار الأبنة الوحيدة للفنانة، عن وفاة والدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد نشرها لمنشور قالت فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمه الله".