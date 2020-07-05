الله يصبرني على فراقك... عمرو أديب ينعى رجاء الجداوي بعد تعاون استمر 15 عاما

بخلاف عملها في المجال الفني، فقد حققت الفنانة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي، نجاحا كبيرا في التقديم التلفزيوني من خلال تعاونها مع الإعلامي المصري، عمرو أديب لمدة 15 عاما.

وامتد تعاون عمرو أديب مع رجاء الجداوي في كافة محطاته الإعلامية، بداية من برنامج "القاهرة اليوم" على فضائية "أوربيت"، ومرورا ببرنامج "كل يوم" على فضائية "أون" المصرية، وحاليا ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية طإم بي سي مصر".

وبكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، نعى عمرو أديب زميلته رجاء الجداوي واصفا إياها: "لم تكن سيدة عادية، قدرة غريبة على توليد الحب بشكل مستمر وتسامح لا نهائى واحتواء مستمر كانت أم الجميع وكانت من أرقى الشخصيات التى عرفتها فى حياتى وكل مكان كانت تشاركنى فيه كان يحل التوفيق لن تعود رجاء الجداوي للحياة ذهبت وأخدت معها كل المعانى الجميلة الله يرحمك ويصبرنى على فراقك".

لم تكن سيده عاديه قدره غريبه على توليد الحب بشكل مستمر وتسامح لا نهائى واحتواء مستمر كانت ام الجميع وكانت من ارقى الشخصيات التى عرفتها فى حياتى وكل مكان كانت تشاركنى فيه كان يحل التوفيق لن تعود رجاء الجداوي للحياه ذهبت واخدت معها كل المعانى الجميله الله يرحمك ويصبرنى على فراقك — Amr Adib (@Amradib) July 5, 2020

وتابع في تغريدة أخرى: "15 سنة شغل معاكي يا ست الناس أنا فعلا مكنتش عارف أنه حييجي اليوم ده، الله يرحمك ويصبرني ويصبر أهلك وحبايبك في كل مكان".

١٥ سنه شغل معاكى يا ست الناس انا فعلا مكنتش عارف انه حييجى اليوم ده الله يرحمك ويصبرنى ويصبر اهلك وحبايبك فى كل مكان pic.twitter.com/X6rkOdDusH — Amr Adib (@Amradib) July 5, 2020

​وتوفيت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة، عن وفاة والدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد نشرها لمنشور قالت فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمه الله".