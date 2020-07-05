غوغل تساعد المستخدمين على التنقل عبر نقاط كورونا الساخنة

طبقت البلدان والمناطق قيودًا متفاوتة، اعتمادًا على شدة تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى تعقيدات في أمور السفر، فأطلقت خرائط غوغل ميزات جديدة لمساعدة مُستخدميها على التنقل بأمان.

مدير إدارة منتجات خرائط غوغل راميش ناغاراغان، قال في بيان صحفي: "لقد أثرت كورونا بالتأكيد على الطريقة التي نتحرك بها في العالم".

وأضاف ناغاراغان: "مع تكيف المدن والبلدان في جميع أنحاء العالم، نحن ملتزمون بجلب المعلومات الأكثر ملاءمة في متناول يدك. لذلك عندما تكون مستعدًا وقادرًا على ذلك، يمكنك الخروج بأمان".

وأكد أنه "عندما يقود شخص ما في اتجاه إلى منشأة طبية أو مركز فحص فيروس كورونا، سيتلقى تنبيهات تذكّره بإرشادات المنشأة "لتجنب الابتعاد أو التسبب في ضغوط إضافية على نظام الرعاية الصحية المحلي".

آلية العمل

بحسب ما نشرت شبكة "CNN" الأمريكية، يتلقى مستخدمو خرائط غوغل تنبيهات بالقيود لإبلاغهم بنقاط تفتيش وفحص كورونا عند عبور حدود بلدانهم، بالإضافة إلى قيود مختلفة على طول مساراتهم.

وسيرى السائقون تنبيها على شاشة الاتجاهات إذا كانوا يدخلون منطقة متأثرة بقيود معينة، مثل إلزامية ارتداء القناع أو لوائح التباعد الاجتماعي.

وتتوفر تنبيهات نقاط التفتيش والقيود حاليًا في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

يذكر أنه في 2019، قدمت خرائط غوغل تنبؤات بشأن ازدحام النقل العام باستخدام ملايين المساهمات من الدراجين لتظهر للناس مدى ازدحام خطوط الحافلات أو القطارات.

وأصيب أكثر من 11 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بالوباء وتجاوز عدد المتعافين 5 مليون و800 ألف.