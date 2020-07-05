بعد تفليل عدد الزيارات اليومية... ضريح تاج محل يفتح أبوابه مجددا للسائحين غدا

قررت السلطات الهندية افتتاح ضريح تاج محل الشهير، ابتداء من غدا الاثنين، بعد إغلاق دام 3 أشهر بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وسيتعين على السائحين الالتزام بالقواعد الصحية خلال الزيارة، مثل وضع الكمامات في جميع الأوقات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم لمس الأسطح الرخامية المتلألئة، بحسب موقع قناة "نيوز آسيا".

كما أنه لن يتم السماح سوى لخمسة آلاف سائح فقط في اليوم على مجموعتين بزيارة الضريح، بعدما كان عدد السائحين له يصل في مستويات الذروة إلى 80 ألفا في اليوم.

وقالت وزارة السياحة الاتحادية في تغريدة لها على موقع "تويتر": "سيتم تطبيق بروتوكولات مثل التعقيم والتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الصحية الأخرى في جميع المعالم والمواقع المحمية"

وشيد "تاج محل" الإمبراطور المغولي شاه جاهان في القرن الـ17 تعبيرا عن حبه الجارف لزوجته الراحلة ممتاز محل. واستغرق العمل في تشييد الضريح نحو 22 عاما.

وتزامن إعادة فتح السلطات لتاج محل والآثار الأخرى مثل القلعة الحمراء التاريخية في نيودلهي مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند بأسرع وتيرة في 3 أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، عن تسجيل البلاد لأكبر زيادة في حالات الإصابة في يوم واحد بلغت 24850 حالة وأكثر من 600 وفاة، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 673 ألفا و165 حالة، لتقترب الهند بذلك من روسيا، ثالث أكثر البلدان تضررًا على مستوى العالم.