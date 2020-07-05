في تابوت حديدي... أول صورة من جنازة رجاء الجداوي

أقام العاملون في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية وأفراد أسرة الفنانة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي، صلاة الجنازة على روحها، اليوم الأحد.

وتم نقل الجثمان في تابوت حديدي بسيارة إسعاف إلى مقابر الأسرة في البساتين، بعدما استلمت ابنتها، أميرة مختار جثمانها.

أطباء وتمريض مستشفى الخليفة يؤدون صلاة الجنازة على #رجاء_الجداوي pic.twitter.com/t3JAILVYYK — Ezzat Abdou (@EzatAbdou) July 5, 2020

وشارك في حضور الجنازة عدد من الفنانين المصريين، هم فيفي عبده ونقيب الممثلين أشرف زكي، وشيماء سيف، وزوجها محمد كارتر، ومحمد الشقنقيري.

الفنانة #فيفي_عبده تحضر جنازة #رجاء_الجداوي وتودعها لمثواها الاخير.

وشارك ايضا في الجنازة نقيب الممثلين دكتور اشرف زكي، شيماء سيف وزوجها محمد كارتر، محمد الشقنقيري، وآخرون pic.twitter.com/dQfAyDuDJ4 — Hani Azab (@Haniazab3) July 5, 2020

وكانت مصادر طبية مطلعة أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد إنه تم الانتهاء من مراسم تغسيل وتكفين رجاء الجداوي، وإقامة صلاة الجنازة على جثمان الراحلة داخل مستشفي العزل بأبو خليفة، بعد تكفينها بطريقة مخصصة لحالات الوفاة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

​وتوفيت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأعلنت أميرة حسن مختار الأبنة الوحيدة للفنانة، عن وفاة والدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد نشرها لمنشور قالت فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمه الله".