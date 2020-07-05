مقطع منسوب لإمام مسجد يثير جدلا واسعا في السعودية... فيديو

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منسوب لإمام مسجد في السعودية، والذي أثار موجة من الانتقادات وجدلا واسعا وسط المستخدمين.

ويُظهر الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، رجل يرتدي زيا سعوديا، ويعزف بشكل محترف على آلة العود أمام كاميرا مثبتة أمامه لتوثيق المعزوفة.

الفن والطرب والأدب والثقافة والابداع

ورث أزلي يتوارثه ابناء #جازان من الآباء

والأجداد هذا امام مسجد الفيصل

بمحافظة #صبيا الشيخ احمد العطار 👇 pic.twitter.com/jdFZrU5XHo — فهد الخواجي (@1970_fahad) July 4, 2020

وقال مغرد سعودي نشر الفيديو في صفحته الرسمية على موقع "تويتر" قبل أن يلقى رواجا كبيرا، إن الرجل الذي يظهر فيه، هو الشيخ أحمد العطار، ويعمل إماما لمسجد الفيصل في محافظة صبيا بمنطقة جازان جنوب غربي المملكة.

وعلق على الفيديو "الفن والطرب والأدب والثقافة والإبداع، ورث أزلي يتوارثه أبناء جازان من الآباء والأجداد، هذا إمام مسجد الفيصل بمحافظة صبيا الشيخ أحمد العطار".

وانهالت التعليقات على الفيديو فور نشره، قبل أن يعيد نشره مغردون آخرون، وسط جدل بين مستاء من إقدام إمام مسجد على العزف، ومشككين بكونه إماما، وبين معجب بأداء العازف من الذين لا يرون في الموسيقى ما يخالف تفسيراتهم للشريعة الإسلامية.

لم اسمع بهذا المسجد في صبيا لعلك تحدد لي مكان المسجد الذي ذكرته — ابوعزام محمد الكريري (@ABUAZZZAM) July 4, 2020

وقال أحد المعلقي"إمام مسجد يعزف العود..كارثة إن كان صحيح".

امام مسجد. ويعزف العود. ( كارثه. ان كان. صحيح. ) — فهد ( الجنرال ) (@Fahad91832) July 5, 2020

ولم تعلق وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية على الجدل الذي تسبب به مقطع الفيديو، وما إذا كان بالفعل لإمام أحد المساجد التابعة لها.