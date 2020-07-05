مصور سعودي يبرز تفاصيل "وحوش صغيرة" من عالم الحشرات... صور

تثير الحشرات شعور الاشمئزاز والانزعاج عند البعض، ولكن الكثيرين يجهلون تفاصيلها بسبب صغر حجمها، لذلك قام مصور سعودي بإبراز جمال وتفاصيل أكبر رتبة من عالم الحشرات.

وينشر المصور والباحث العملي السعودي أبو شلوة أعماله على صفحته الشخصية عبر انستغرام، يسعى من خلال لقطاته الدقيقة، كما يقول، إلى نقل صورة عجزت العين البشرية عن رؤيتها.

ويقوم بكل صورة بنشر معلومات عن الحشرة التي يصور تفاصيلها.

ومن خلال البحث في حسابه الشخصي، تبين أنه مهتم بالخنفساء.

على "إنستغرام" يتابعه حوالي 25 ألف شخص، ولاقت أعمال المصور صدى واسع في غالبية المواقع المتخصصة في مجال التصوير، ومن بين أكثر الصور التي لاقت صدى واسع كانت صورة لحشرة الآفة سوسة النخيل الحمراء، إذ حاز هذا العمل على 23 جائزة، وآخرها المركز الأول في جائزة ماريا لويزا الإسبانية في نسختها الـ 30 لعام 2020، بحسب مانشرته شبكة "CNN".

كما حاز هذا العمل، للحشرة التي تعد أخطر الآفات التي تهاجم النخيل بالسعودية، على المركز الأول ضمن مشروع "وحوش صغيرة" في مسابقة أقيمت بروسيا العالم الماضي، التي تفوقت على 391 ألف صورة مشاركة من 172 دولة حول العالم.