مصور سعودي يبرز تفاصيل "وحوش صغيرة" من عالم الحشرات... صور

وينشر المصور والباحث العملي السعودي أبو شلوة أعماله على صفحته الشخصية عبر انستغرام، يسعى من خلال لقطاته الدقيقة، كما يقول، إلى نقل صورة عجزت العين البشرية عن رؤيتها.
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Jewel Beetle - 🌈 Chrysochroa Toulgoeti 🌈 خنافس الجوهرة، وأيضاً تسمى "الناصعات"، بمعطفها اللامع الملون تُعد واحدة من أكثر حشرات العالم ألواناً أنثى خنفساء الجوهرة تضع بيوضها في الأغصان الميتة لتحميها من المفترسات. ثم بعد ذلك تحفر اليرقات في جذور أنواع مختلفة من النباتات، وجذوعها، وسيقانها، وأوراقها، بدءًا من الأشجار ووصولاً إلى الأعشاب. وتفضل الأنواع الحافرة للأخشاب بشكلٍ عام الفروع الميتة أو التي على وشك الموت أكثر من تلك السليمة هذه الحشرات غالباً تتواجد في تايلاند وماليزيا والهند ، تنمو فقط لحد 40 ملم. من المعروف أن عائلة خنفساء الجوهرة شبيه للشكل المعدني في المعان . سميت بذلك بسبب الوانها المتقزحة الامعة وهي اكبر فصائل الخنافس اكثر من 10 الف نوع خنافس الجوهرة لا تسببه أصباغ موجودة في الهيكل الخارجي، ولكن التقزح الجسدي حيث يقوم الملمس المجهري الموجود في بشرتهم يعكس ترددات محددة من الضوء بشكل انتقائي في اتجاهات معينة. وهو نفس التأثير الذي يجعل القرص المدمج يعكس ألوانًا عدة. ============= #macros #macro #macrophotography #nature #wildlife #beetle #weevil #insect #photography #photooftheday #mat_macro #bus_buginsects #tgif_insects #uwn_insect #macro_captures #macro_captures_ #macro_perfection #macro_freaks #top_macro #insects_of_our_world #ip_insects #macroworld_tr #insectguru #jewelbeetle
ويقوم بكل صورة بنشر معلومات عن الحشرة التي يصور تفاصيلها.
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Goliathus orientalis is one of the largest species of the genus Goliathus, with a body length of about 50–100 millimetres (2.0–3.9 in) in males, of about 50–65 millimetres (2.0–2.6 in) in females. The Goliath beetles (named after the biblical giant Goliath) are any of the five species in the genus Goliathus. Goliath beetles are among the largest insects on Earth, if measured in terms of size, bulk and weight.They are members of subfamily Cetoniinae, within the family Scarabaeidae. Goliath beetles can be found in many of Africa's tropical forests, where they feed primarily on tree sap and fruit. ===================== انثى جالوتوس أورينتالس هو واحد من أكبر الأنواع من جنس جالوتوس ، ويبلغ طول جسمه حوالي 50-100 ملم (2.0-3.9 بوصة) عند الذكور ، من حوالي 50-65 ملم (2.0-2.6 بوصة) في الإناث. إن خنافس جالوت (التي سميت باسم عملاق جالوت الإنجيلي) هي أي من الأنواع الخمسة في جنس جالوتوس. تعتبر خنافس جالوت من بين أكبر الحشرات على الأرض ، إذا تم قياسها من حيث الحجم والكتلة والوزن ، فهي تنتمي إلى فصيلة Cetoniinae ضمن عائلة Scarabaeidae. يمكن العثور على خنافس جالوت في العديد من الغابات الاستوائية في أفريقيا وايضا في تنزانيا ، حيث تتغذى بشكل أساسي على عصارة الأشجار والفاكهة. تمتلك خنافس جالوت ، مثل جميع الخنافس الأخرى تقريبًا ، زوجًا معززًا من الأجنحة الأولى (تسمى إليترا) التي تعمل كأغطية واقية لزوجها الثانوي من الأجنحة والبطن. يتم استخدام الزوج الثاني فقط من الأجنحة (وهي كبيرة وغشائية) في الطيران. عندما لا تكون قيد الاستخدام ، يتم الاحتفاظ بها مطوية تمامًا تحت الإليترا. تنتهي كل من أرجل الخنفساء في زوج من المخالب الحادة ، مما يوفر قبضة قوية مفيدة للتسلق على جذوع الأشجار وفروعها ، ولدى الذكور قرن على شكل حرف Y ، يستخدم كقضيب نقب في المعارك مع الذكور الآخرين على مواقع التغذية . الإناث بدون قرون ، إن خنافس جالوت منقوشة بشكل مذهل أيضًا. العلامات البارزة المشتركة بين جميع أنواع Goliathus هي الخطوط الرأسية السوداء الممتدة على الدرع الصدري. يتبع .. #macro #macros #macrophotography #macrophotos #naturephotography #nature #photooftheday #photography #insect #wildlife #beetle #flowerbeetle #mat_macro #bus_buginsects #tgif_insects #uwn_insect #macro_captures #macro_perfection #macro_freaks #top_macro #insects_of_our_world #ip_insects #macroworld_tr #insectguru #bbcearth #cupoty_macro
ومن خلال البحث في حسابه الشخصي، تبين أنه مهتم بالخنفساء.
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خنفساء الأيل - لامبريما أدولفينا هو عضو من عائلة خنافس الأيل وهو موطن لغرب بابوا غينيا الجديدة واندونيسيا ، تختلف في اللون ويمكن أن تظهر بعدة الوان ، خضراء وذهبية وبنية وحتى زرقاء. على الرغم من خطورة ظهورها ، إلا أنها ليست آكلة اللحوم وتتغذى في الغالب على عصارة الأشجار والفواكه المتعفنة . للذكور مفككات كبيرة للغاية ، تستخدم الذكور فكيها لمحاربة الذكور الآخرين من أجل الغذاء والأراضي ولتصارع بعضها البعض من اجل حقوق التزاوج. سهلة نسبيا لتكاثر الأنواع. تقوم الإناث بوضع البيض في خشب فاسد أبيض ناعم. وبعض الإناث يحفرون بعمق في قطع خشبية ويخلقن أنظمة أنفاق طويلة قبل وضع البيض. ================== GREEN STAG BEETLE - LAMPRIMA ADOLPHINAE THE SCIENCE: Lamprima adolphinae is a member of the stag beetle family and is native to West Papua New Guinea. They vary in color and can exhibit green, gold, brown, and even blue coloration. Despite how dangerous they may look, they are not carnivorous and feed mostly on rotting fruit and tree sap. Males have very large mandibles, which are used for fighting other males for food and territory. Lamprima adolphinae is a relatively easy to breed species. Females are laying eggs into soft white rotten wood. Some females in my breeding were digging deeply into wood pieces and creating long tunnel systems before laying the eggs. #macro #macros #macrophotography #macrophotos #naturephotography #nature #photooftheday #photography #insect #wildlife #beetle #flowerbeetle #mat_macro #bus_buginsects #tgif_insects #uwn_insect #macro_captures #macro_perfection #macro_freaks #top_macro #insects_of_our_world #ip_insects #macroworld_tr #insectguru #bbcearth #smithsonian
على "إنستغرام" يتابعه حوالي 25 ألف شخص، ولاقت أعمال المصور صدى واسع في غالبية المواقع المتخصصة في مجال التصوير، ومن بين أكثر الصور التي لاقت صدى واسع كانت صورة لحشرة الآفة سوسة النخيل الحمراء، إذ حاز هذا العمل على 23 جائزة، وآخرها المركز الأول في جائزة ماريا لويزا الإسبانية في نسختها الـ 30 لعام 2020، بحسب مانشرته شبكة "CNN".
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Thanks to God, I got 5X Honorable Mentions in the competition "ND Awards 2019" ! 🏅 In the Section (Nature-Macro ) And Section (Portrait) .. الحمدلله نختتم بانجاز آخر في هذا العام حيث حصلت على 🏅5 اوسمة شرفية بمحور الماكرو ومحور البروترية في المسابقة السنوية العالمية ND Awards 2019 .. متمنيا من العلي القدير التوفيق لنا ولكم لما هو قادم .. ========================= #macros #macro #macrophotography #nature #wildlife #beetle #weevil #insect #photography #photooftheday #mat_macro #bus_buginsects #tgif_insects #uwn_insect #macro_captures #macro_captures_ #macro_perfection #macro_freaks #top_macro #insects_of_our_world #ip_insects #macroworld_tr #insectguru #photographyawards #protrait #nd #ndawards #ndaward2019 #ndawards
كما حاز هذا العمل، للحشرة التي تعد أخطر الآفات التي تهاجم النخيل بالسعودية، على المركز الأول ضمن مشروع "وحوش صغيرة" في مسابقة أقيمت بروسيا العالم الماضي، التي تفوقت على 391 ألف صورة مشاركة من 172 دولة حول العالم.
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