نجل فنانة مصرية مندهش من خبر وفاتها المتداول: رحلت منذ 13 عاما

أعرب نجل ممثلة مصرية عن اندهاشه، اليوم الأحد، من تداول أنباء حول وفاة والدته.

وكان الممثل المصري، محمد علي رزق، أعلن وفاة الممثلة، نبوية السيد، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، التي تعد من أشهر الكومبارس في الفن المصري، ولكن خرج نجلها ليؤكد أنها توفيت قبل 13 عاما، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأشار إلى أن الأسرة استقبلت العزاء في منطقة "البراجيل" بمحافظة الجيزة، حيث كانت تعيش والدته، قبل أن تغادر منطقة عابدين، وغاب الفنانون عن تقديم واجب العزاء.

وكتب رزق في منشوره: "الست الجميله الفنانة نبويه السيد في ذمة الله نسألكم قراءة الفاتحة و الدعاء لها بالرحمة و المغفرة".

وشاركت الراحلة نبوية السيد في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، منها فيلم "إسماعيلية رايح جاي" من بطولة محمد هنيدي ومحمد هنيدي في عام 1997، وفيلم "خرج ولم يعد" إنتاج عام 1984 ومن بطولة يحيى الفخراني، بينما جسدت دور المرأة الضاحكة في لجنة الامتحان بفيلم "اللمبي" من بطولة محمد سعد، بينما من أبرز مسلسلاتها التلفزيونية "الناس في كفر عسكر" و"يوميات ونيس" من بطولة محمد صبحي.