تحافظ على قوة الرئة مع التقدم في العمر... ما هي "البيتا كاروتين" وفوائدها؟

"بيتا كاروتين" هو صبغة حمراء برتقالية موجودة في النباتات والفواكه خاصة الجزر والخضراوات الملونة، وتحمل هذه الصبغة فوائد صحية مهمة لجسم الإنسان.

ووفقا لموقع "ميديكال نيوز توداي"، يأتي اسم بيتا كاروتين من اليونانية "بيتا" واللاتينية "carota" أو الجزرة وهو الصباغ الأصفر أو البرتقالي الذي يعطي الخضار والفواكه ألوانها الغنية.

المصادر الطبيعية

يمكن أن يوفر النظام الغذائي الصحي والمتنوع متطلبات بيتا كاروتين للشخص.

فالجزر يعد مصدرا ممتازا لبيتا كاروتين ويقوم جسم الإنسان بتحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ، فبيتا كاروتين هو مقدمة لفيتامين أ، وجسم الانسان يحتاج إلى فيتامين أ للحصول على بشرة صحية وأغشية مخاطية، ونظام المناعة جيد وصحة جيدة للرؤية والبصر.

بالإضافة إلى المشمش، بروكلي، جريب فروت، الأعشاب والتوابل مثل مسحوق الفلفل الحار والأوريجانو والبابريكا والبقدونس، كرنب، بصل، البسله، الفلفل، برقوق، سبانخ، قرع، البطاطا الحلوة.

فوائد

1- مضاد للأكسدة والتي ترفع كفاءة أجهزة المناعة وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

2- يبطئ من التدهور المعرفي، حيث أفاد باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد، بأن الرجال الذين يتناولون مكملات بيتا كاروتين لمدة 15 عاما أو أكثر أقل عرضة بشكل كبير للإصابة بالضعف المعرفي من الذكور الآخرين.

3- يساعد كبار السن على الاحتفاظ بقوة الرئة مع تقدمهم في العمر.