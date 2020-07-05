ماذا يحدث لطفلك بعد استخدام الهاتف المحمول لدقيقتين

قال الدكتور ثابت تاج الدين، استشارى طب الأطفال: "كلما زاد عدد الساعات التى يقضيها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين أمام المحمول زاد احتمال تعرضهم للتأخر فى الكلام"، مضيفا: "يكون مخ الأطفال وخلاياهم العصبية غير مكتملة ويمكن أن تؤثر الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الهاتف المحمول على الجهاز العصبى لهم".
وتابع: "يمكن أن تؤدى تلك الموجات إلى حدوث اضطرابات فى النوم، خصوصا للمراهقين فى حالة استخدامه قبل النوم مباشرة، إذ إن مخ الأطفال يمتص 60 في المئة من حجم طاقة الموجات المنبعثة من الموبايل أكثر من البالغين بمرتين، نظرًا لأن عظام الجمجمة أقل سمكا، وكذلك طبقات الجلد، بالإضافة إلى أنسجة المخ نفسها الأقل مقاومة لتلك الإشعاعات".
وأوضح: "يكفى أن نعرف أن استخدام دقيقتين فقط من الحديث عبر الهاتف يؤثر على مخ الطفل ما يقرب من ساعة للكبار، ويمكن أن تؤثر هذه الإشعاعات على قدرة الطفل على التعلم فى حالة الاستخدام لفترات طويلة".
ويقول استشاري طب الأطفال المصري: "الضوء الصادر عن الأجهزة الإلكترونية يعرض العين للإجهاد ويصيبها بالتجاعيد والهالات السوداء حول العين والشيخوخة المبكرة، كما يمكنها أن تؤدى إلى الإصابة بالضمور البقعى الذى يمكن أن يتسبب بفقدان البصر، ويؤثر بشكل كبير فى شبكية العين"، مضيفا: "يمكن أن يسبب مشاكل في النوم كالأرق إذا لعب الأطفال بالأجهزة الذكية قبل فترة قليلة من النوم".
وتابع: "لحماية أعين الأطفال خلال اللعب بالمحمول يفضل أن يريح الطفل عينه بالنظر بعيدا عن الجهاز لمدة 20 ثانية كل نصف ساعة على الأقل"، مضيفا: "الأطفال أصبحوا يعانون من مشاكل فى العظام، التي كانت تقتصر على البالغين خلال العقود الماضية، ولكن فى عصرنا الحالى أصبح الأطفال يعانون من نفس المشاكل بسبب استخدام المحمول لفترات طويلة".
ويقول: "تزيد هذه الأجهزة الضغط على الأعصاب، والأربطة، وعضلات وفقرات العمود الفقرى مما يزيد الشعور بالألم فى الظهر والرقبة والصداع، وقد يعرض الطفل إلى الإصابة بالتهاب الأوتار".
ولفت ثابت تاج الدين إلى أن "المشاكل النفسية التى قد يتعرض لها الأطفال والمراهقون بسبب اتصالهم الدائم والمستمر بالهواتف الذكية هى الأكثر أهمية وتأثيرا"، مضيفا: "يمكن أن تؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار وقلة الثقة بالنفس ما يتسبب فى الكثير من المشاكل النفسية والعصبية والانعزال الذي يمكن أن يصل إلى حد التوحد".
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)