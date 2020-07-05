عيناك قد تكشفان عن نقص فيتامين ... B12 في جسدك

يعد فيتامين B12 من أهم العناصر للجسم، كونه يلعب دورا ضروريا في صنع خلايا الدم الحمراء، كما يؤدي نقصه للعديد من الأثار السلبية على جسم الإنسان.

ويلعب فيتامين B12 دورا في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي، ويمكن أن يسبب نقصه تلفا في العصب البصري.

وقالت أخصائية التغذية، هيلين ويست، بحسب صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، إن عدم وضوح الرؤية أو اضطرابها، يعد أحد أعراض نقص فيتامين B12.

وقد يؤدي نقص فيتامين B12 إلى تلف العصب البصري ما قد يعطل الإشارة العصبية التي تنتقل من العين إلى الدماغ، وبالتالي تضعف الرؤية.

وتشمل العلامات التحذيرية الأكثر شيوعا لنقص فيتامين B12، التعب والشعور بالدوار، وتعد اللحوم الحمراء والبيض والسلمون، من أهم المصادر الطبيعية للفيتامين.