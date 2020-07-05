في رسالة مؤلمة… الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بكورونا

أظهرت اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، إصابة الفنان المصري محمد صلاح، الذي أعلن إصابته، اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه محجوز في إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، مشيرة إلى أن الفنان محمد صلاح أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" بعد إجراء التحاليل والفحوصات وحجره بمستشفى صدر العباسية.

وكتب صلاح: "بكتبلكم وأنا على سريري في مستشفى صدر العباسية وبعد عمل أشعة مقطعية على الصدر، اللي أكدت أني مصاب بالوباء اللعين وقالولي تأخرت ليه".

وتابع، على "فيسبوك": "يمكن تكون آخر كلمات ليا في الدنيا دي... اترددت كتير بس لقيت نفسي مش قادر وبكتب.. لأني حسيت إحساس غريب.. حسيت إني مش خايف من الموت.. انا خايف أني أموت قبل ماشوف النجاح"، مضيفا: "استغربت وقولت لنفسي إنت مش خايف من الموت ؟؟؟ قولت والله لا.. أنا خايف أموت قبل ماشوف نجاحي.. بلدنا بقى الحلم فيها.. إنك بس تشتغل.. إنت بس بتحاول طول الوقت إنك تشتغل.. وتخبط على البيبان وكل البيبان بتتقفل في وشك".

وقال الفنان المصري: "شباب في أول عمرهم وشباب بقوا رجال ورجال أصبحوا كهول وبنات وسيدات موهوبين خريجي المعاهد والكليات الفنية وما وقفوش أمام كاميرا.. واللي هاجر واللي اكتئب واللي انتحر.. أجمل مافي الوجود الحلم والطموح وأقبح مافي الوجود عدم تحقيق الحلم أو الطموح ده".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 11 مليون مصاب، بينهم أكثر من 530 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.