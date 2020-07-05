خطوات إضافة التابعين إلى "حساب المواطن" في السعودية

ونقلت صحيفة "عاجل" السعودية، عن البرنامج إنه بإمكان رب الأسرة إضافة التابعين له على حسابه من خلال الدخول إلى التطبيق.

75 مليار ريال سعودي إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 31 لشهر يونيوhttps://t.co/Av1gpHBf7n pic.twitter.com/Hw6UpN41A7 — سلطان القحطاني (@SpokesmanCa) June 10, 2020

وتابع البرنامج أنه بعد الدخول إلى البرنامج يمكن اختيار "تفاصيل الطلب- بيانات التابعين" لإضافتهم ثم الضغط على أيقونة حفظ.

وعن كيفية تحديث بيانات الشخص غير المستقل، أعلن البرنامج "أنه «في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوج، أو في حال وجود تابع مضاف لا يلزم إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية".

ويهدف برنامج حساب المواطن إلى دعم ذوي الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية.