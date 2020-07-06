النجم العالمي فان دام ينعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

نعى نجم أفلام الحركة، البلجيكي جان كلود فان دام، الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، اليوم الاثنين.

وشارك فان دام عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، صورة تجمعه برجاء الجداوي من حفل كُرما فيه في المملكة العربية السعودية، وقال: "إنني مصدوم، إنه لمن المحزن جدا أن أقرأ خبر رحيل الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي بعد خوضها معركة شجاعة ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وكتب فان دام متذكرا رجاء الجداوي في الحفل: "لقد قابلتها قبل أشهر، وكانت مليئة بالحياة والبهجة والفخامة، لا أصدق أنها رحلت، ولكنها ستظل في ذاكرتي بروحها المحبوبة وضحكاتها الجميلة، فليرحمها الله".

وتقابل فان دام ورجاء الجداوي على هامش حفل منتدى صناعة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الذي أقيم في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وشاركت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، عبر حسابها على "إنستغرام" مقطعا مصورا يظهر فان دام وهو يرحب بالفنانة رجاء الجداوي بحفاوة بالغة، إذ احتضنها ثم قام بتقبيل يدها.

View this post on Instagram A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Oct 13, 2019 at 6:00pm PDT

وظهر أيضا في مقطع الفيديو النجم الهندي العالمي شاروخان، الذي حرص على منح الجداوي جائزته لتحملها.

وتوفيت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، صباح أمس الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأعلنت أميرة حسن مختار الأبنة الوحيدة للفنانة، وفاة والدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد نشرها لمنشور قالت فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمه الله".