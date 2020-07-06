ليس 7 أضعاف عمر الإنسان... طريقة جديدة لحساب عمر الكلب الحقيقي

أفادت دراسة جديدة، بأن السنة من عمر الكلاب ليست 7 أضعاف العام من عمر الإنسان كما يعتبر عادة، لكن في الحقيقة يتغير معدل التقدم في السن طوال فترة عمر الكلب من معدل سريع إلى أبطأ.

ووجد علماء في كلية طب جامعة ساندييجو كاليفورنيا، طريقة جديدة لحساب عمر الكلاب باستخدام "الساعة الجينية"، وهي طريقة لتحديد العمر في الخلايا والأنسجة والكائنات الحية، وتراقب هذه الطريقة التغيرات الجزيئية في الحمض النووي وتغيير أنماط مجموعة "الميثيل" في الجينوم، بحسب مجلة "سيل سيستيمز".

ووفقا لهذا الحساب، فإن الكلب البالغ من العمر عاماً واحداً يمكن أن يعادل عمر الـ30 عند الإنسان، في حين أن الكلب البالغ من العمر 4 سنوات يعادل بإنسان عمره 52 عاماً. كما أشار البحث، أن "تقدم الكلاب في العمر يتباطأ عندما تصل إلى سن الـ7".

وركزت الدراسة على سلالة واحدة فقط من الكلاب وهي لابرادور، فمن المعروف أن السلالات الأخرى لها عمر أطول، لكن المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور تري إيدكر، أكد أنه يمكن تطبيق الطريقة الجديدة على باقي السلالات.

وتعد هذه الدراسة ذات أهمية بالنسبة للطبيب البيطري، فتحديد أعمار الكلاب يمكن أن يساعد في علاجها بسهولة، خاصة أن العديد من الأطباء البيطريين لا يزالون يستخدمون نموذج نسبة (7/1) للمساعدة في تحديد العلاج، بالإضافة إلى أن البحث ذو أهمية لابتكار أدوية المضادة للشيخوخة عند البشر.