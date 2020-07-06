دولة توفر رحلات طيران "وهمية" لمن لا يستطيعون السفر بسبب كورونا

منحت تايوان حلا للذين يتشوقون للسفر، ولكنهم لا يستطيعون بسبب قيود فيروس "كورونا" المتجد، وذلك بتوفير رحلات طيران وهمية في أحد مطارات البلاد.

ويسمح مطار سونغشان في العاصمة تايبيه للمسافرين بتسجيل الوصول لرحلة طيران، والانتقال عبر مراقبة الجوازات وأمن المطارات، وحتى ركوب طائرة إيرباص "A330"، لكن مع فارق أنها لا تغادر مدرج المطار، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتقدّم ما يقرب من 7000 شخص للمشاركة في التجربة، لكن تم اختيار 60 فائزا محظوظا بشكل عشوائي للسفر على متن أول "رحلة وهمية" يوم الخميس الماضي.

ويتم منح الركاب تصاريح الصعود للطائرة، والدخول من بوابات الأمن والهجرة قبل الصعود إلى طائرة الخطوط الجوية الصينية، حيث يستقبلهم المضيفون.

لكن غالبا لا يتم تقديم وجبات على متن "الرحلة المزيفة"، ولكن يمكن للركاب تناول الطعام في أحد مطاعم المطار وحتى التسوق في السوق الحرة.

وقال نائب مدير مطار سونغشان تشيه تشينغ وانغ: "يمكن للأشخاص الذين ليس لديهم فرصة للقيام برحلات دولية في المطار استخدام هذه التجربة لمعرفة المزيد عن عملية الصعود إلى الطائرة ومرافق الخدمة ذات الصلة".

وقد حدد المطار المزيد من الرحلات الجوية المزيفة في الأسابيع المقبلة لأولئك الذين فوتوا الفرصة الأولى.

وتقول سلطات المطار إن الرحلات الجوية الزائفة ستساعد في إبراز تجديدات مطار سونغشان التي اكتملت، كما تتيح لهم التعرف على خطوات الوقاية من فيروس "كورونا" التي تتخذها.

ويمتلك مطار سونغشان عادة رحلات إلى طوكيو وسيئول والعديد من المدن الصينية.