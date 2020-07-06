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    الممثلة المصرية رانيا يوسف

    رانيا يوسف تتخذ خطوة جريئة ضد المتحرشين

    © AFP 2020 / AMRO MARAGHI
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    اتخذت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، خطوة جريئة ضد المتحرشين بها، بفضحهم ونشر صورهم وأسمائهم عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

    وعبر خاصية "الستوريز" لدى حسابها على موقع "إنستغرام"، شاركت تعليقات عدد من متابعيها التي تضم ألفاظا خارجة، ونشرت صور وأسماء من كتبها لتنشرها أمام الجميع، كما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.

    كما شاركت الممثلة المصرية عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مقطعا مصورا يضم عدة صور لعدد من فنانات مصر من فترة الستينيات والسبعينيات وهن يرتدين ملابس البحر على موسيقى أغنية "حلوة يا بلدي" للمطربة الراحلة داليدا، لتوضح الاختلاف بين الفترة السابقة والفترة الحالية، وعلقت معه: "ما زلت هفضح كل متحرش وكل شخص يسمح لنفسه يسيء لشخصي عبر حساباتي الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحرش باي فتاه أو امرأه أو طفل، وسأتقدم ببلاغ رسمي بكل شخص سوف انشر صورته واسمه ببلاغ فوري إلى مباحث الانترنت".

    وتابعت: "وياريت كلنا نشير صور المتحرشين عند بعض علشان صورهم تلف كل الدنيا ونفضحهم.. مع بعض حنقدر ناخد حقنا".

    وكانت رانيا يوسف قد كشفت عبر حسابها على موقع "تويتر"، السبت، أنها تواجه التحرش اللفظي يوميا عبر حسابتها الرسمية وأيضا الإيميل الخاص بها، الذي يأتي عليه عدد كبير من رسائل التحرش اللفظي.

    وتابعت: "والتي يستبيحون إرسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان (عملها والمواصلات وغيرها) وأيضا عبر الهواتف المحموله فالتحرش بانواعه كثير، ولابد من التصدي له بكل أنواعه المختلفة لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع".

    كما طالبت رانيا يوسف بإقرار قانون رادع للتحرش قائلة: "أطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل أنواعه في مصر وخاصه التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعا. ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي أي متحرش بالبلاغ فورا عنه".

    يأتي تفاعل رانيا يوسف مع قضايا التحرش الجنسي، بعد رواج على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا قيام شخص باغتصاب وابتزاز ما يقرب من 50 فتاة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسط اتهامات عدة من جانب فتيات بعضهن ارتدن الجامعة.

    وألقت قوات الشرطة المصرية القبض على مواطن متهم بالتحرش، السبت، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها معه.

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    مشاهير, منوعات, مصر, تحرش, رانيا يوسف
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