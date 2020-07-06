فيديو صادم لمرأة تسرق كلبا من سيارة وتستخدمه للاعتداء على صاحبته

تحقق الشرطة الكندية في مقطع فيديو يظهر امرأة وهي تلقي كلبا صغيرا بعنف لمهاجمة صاحبته في بلدة دارتموث.

ووقع الحادث في 1 يوليو/تموز، بحسب بيانات الشرطة، التي تحقق في تفاصيل إساءة معاملة الحيوانات بعد تداول مقطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، وفقًا لتقارير "سي بي سي نيوز".

وقام سائق دراجة نارية بتصوير الحادث، حيث يظهر شجار بين امرأتين قامت واحدة منها بسرقة كلب على مقود من الأخرى ثم بدأت تلوح به وتضرب رأس صاحبته.

وتمكنت صاحبــة الكلب من استرجاعه بعد عراك دام لثوان. ووفقا للشرطة، الكلب والمشاركون في الشجار لم يتلقوا إصابات خطيرة.