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    رجاء الجداوي وإلهام شاهين

    مضمون الرسالة التي وجهتها رجاء الجداوي إلى تركي آل الشيخ

    © AFP 2020 /
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    كشفت تقارير مصرية، اليوم الاثنين، عن محتوى رسالة صوتية أرسلتها الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

    وتوجهت الجداوي في الرسالة بالشكر إلى آل الشيخ على استضافتها في حفل "Joy" الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وشهد على آخر تكريم لها.

    جان كلود فان دام
    © AFP 2020 / MARTIN BUREAU
    النجم العالمي فان دام ينعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة
    وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فقد قالت في بداية الرسالة التي وجهتها إلى المنتج حمادة إسماعيل: "«حمادة، أنا اللي اتشرفت جداً جداً إني شوفتك، متشكرة جداً على كل حاجة، مش عارفة أقولك إيه، يعني كل حاجة كانت جميلة، ميرسي على حسن الضيافة، ميرسي على الاستقبال".

    وتابعت: "ميرسي على أسلوب سيادة المستشار تركي آل الشيخ، أنا عايزة أشكره شخصيا الحقيقة، وهأكلمه علشان أشكره، وبأشكرك انت، وإن شاء الله أشوفك في مصر قريب بإذن الله، شكرا يا حبيبي".

    وكانت الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ كرمت الفنانة رجاء الجداوي، في حفل جوائز "Joy" في ختام فعاليات منتدى صناعة الترفيه "Joy Forum19" إلى جانب نخبة من أبرز نجوم الفن والترفيه في الوطن العربي والعالم، ومن أبرزهم نجم أفلام الحركة البلجيكي فان دام، ونجم بوليوود شاروخان، ونجم أفلام الحركة الصيني جاكي شان، والممثل الأمريكي جايسون موموا الشهير بالشخصية الخارقة "أكوا مان"، والمطرب المصري عمرو دياب، والفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي والفنان السعودي ناصر القصبي.

    وحرص المستشار تركي آل الشيخ على نعي رجاء الجداوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كاتبا: "رحم الله الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. رحل جسدك ... لكن ستبقين في القلب ... لا أنسى كلماتك الرقيقة في كل لقاء يجمعنا ... إلى جنة الخلد آمين".

    وتوفيت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، صباح أمس الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد وجودها لمدة 43 يوما فى العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة، وفاة والدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد نشرها لمنشور قالت فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمه الله".

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    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, فيروس كورونا, السعودية, تركي آل الشيخ, رجاء الجداوي
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