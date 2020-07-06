جان كلود فان دام ينعى والد نورمحمدوف... صورة

نشر نجم هوليوود جان كلود فان دام رسالة تعزية على الشبكات الاجتماعية بعد وفاة والد بطل "يو إف سي" حبيب نورمحمدوف، بطل "يو إف سي" عبد المناف نورمحمدوف لإصابته بـ"كوفيد-19".

وكتب فان دام على صفحته إنستغرام: "أخي، لم أتمكن من أن ألتقي بك، لكن دائما كنت معجبا بالطريق العظيم الذي سلكته في الحياة، أنا أصلي من أجلك... تعازي الصادقة لحبيب نورمحمدوف وللأسرة ولعالم "يو إف سي".

View this post on Instagram A post shared by Jean-Claude Van Damme (@jcvd) on Jul 6, 2020 at 3:35am PDT

في وقت سابق، قدم المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور بتعازيه لنورمحمدوف، حيث كتب على تويتر: "إنها خسارة أب، ومدرب، وإنسان كان يدعم الرياضة بإخلاص. تعازيّ، ارقد بسلام عبد المناف نورمحمدوف"، كما أعرب رئيس منظمة "يو إف سي" دانا وايت عن تعازيه أيضا.

يذكر أن عبد المناف دخل إلى أحد مستشفيات داغستان في الـ25 من أبريل/نيسان الماضي، بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وتوفي في 3 يوليو/تموز عن عمر يناهز 57 عامًا.