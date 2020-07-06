أضخم أسماك القرش في العالم ترهب شاطئا إسرائيليا... فيديو

تسببت سمكة قرش حوتي الضخمة هلعا على شاطئ إسرائيلي الواقع في مدينة إيلات، على الرغم من أنها لا تهاجم الإنسان عادة.

ونشر شهود عيان مقطع فيديو لذعر المصطافين، رأوا سمكة القرش تسبح بين الناس بالقرب من الشاطئ.

בהלה באילת לאחר שכריש נצפה בחוף@Itsik_zuarets pic.twitter.com/S6jJImVm8u — כאן חדשות (@kann_news) July 4, 2020

وتظهر الزعنفة الظهرية في مقطع الفيديو وهي تتحرك بالقرب من السباحين وتعتبر سمكة قرش الحوتي اليوم أكبر الأسماك في العالم. يمكن أن يصل طولها إلى 20 مترًا ووزنها إلى 34 طنًا. وهي بطيئة الحركة وتتغذى بالترشيح.

ومع ذلك، يوصي الخبراء بأن يتجنب السباحون أسماك القرش، ولا يلمسوها وقبل كل شيء لا يحاولون صيدها.