فوائد مذهلة لامتلاك طفلك كلبا قبل المدرسة

توصلت دراسة حديثة إلى فوائد كثيرة يحصل عليها طفلك إذا امتلك كلبا قبل سن المدرسة.

ونشرت الدراسة في مجلة "أبحاث طب الأطفال"، بحسب شبكة "سي أن أن"، وتوصل الباحثون إلى أن "الأطفال الذين يمتلكون الكلاب وشاركوا في الدراسة كانوا أقل عرضة بنسبة 30٪ من مشاكل السلوك بالمقارنة مع أطفال ما قبل المدرسة من عائلات لا تمتلك الكلاب، حتى في هذا العمر".

وأكدت الدراسة على أنه "يمكن للأطفال الصغار بالفعل الاستفادة من التفاعل مع حيوان أليف".

وأجريت الدراسة في جامعة غرب أستراليا، وقام الباحثون فيها بتحليل البيانات من مساحات وبيئات اللعب الأسترالية للنشاط البدني للأطفال ودراسة الصحة.

وبحث هذا التحقيق في الجوانب المتعلقة بالتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، وبيئة المنزل والحي التي أثرت على النشاط البدني والصحة والتطور في مرحلة ما قبل المدرسة، وشمل المشاركون أطفالاً من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة.

وبحسب الدراسة كان الأطفال من العائلات التي تمتلك الكلاب أكثر عرضة لإظهار مستويات أعلى من السلوكيات الاجتماعية، وكان لديهم صعوبات عامة أقل.

والأطفال الذين مشوا كلبًا أليفًا مع عائلاتهم يوم واحد على الأقل أسبوعيًا ولعبوا مع كلابهم 3 مرات على الأقل في الأسبوع ، كانت درجاتهم الاجتماعية أعلى من أولئك الذين فعلوا ذلك كثيرًا.

وشددت الدراسة على أن "تسلط هذه النتائج الضوء على أنه حتى الالتزام الصغير إلى المعتدل بإشراك الأطفال في سن ما قبل المدرسة ، في الوقت الذي يقضيه في المشي مع كلب العائلة قد يوفر فوائد اجتماعية وعاطفية مهمة للأطفال الصغار".

ونقل الموقع عن هايلي كريستيان، كبير الباحثين في الدراسة وأستاذ مشارك وكبير الباحثين في مركز صحة الطفل قوله: "يلعب النشاط البدني المنتظم دورًا مهمًا خلال الطفولة المبكرة، حيث يساهم في نمو الأطفال الصغار ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما في ذلك السمنة".

وأضاف كريستيان "ولكن لأسباب تتعلق بالطفل الفردي وعائلته وبيئته، فإن أقل من ثلث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات يحصلون على 3 ساعات من النشاط البدني في اليوم، وعلى عكس التوصيات العالمية بأن يكون الأطفال في سن ما قبل المدرسة نشطين طوال اليوم".