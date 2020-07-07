وفاة سيدة بسبب قطة لعقت يدها

فارقت سيدة متقاعدة الحياة بعد أن لعقت قطة منزلية يدها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قال أطباء مسعفون في مدينة ملبورن، إنهم عثروا على المصابة وهي فاقدة الوعي وعلى يدها سحجة صغيرة وآثار لعاب القطة.

وأوضح الأطباء أن بكتيريا موجودة في لعاب القطة تسببت للمرأة بالتهاب سحايا بكتيري المنشأ.

ودخلت السيدة في غيبوبة لمدة تسعة أيام، قبل أن تفارق الحياة مساء الاثنين الماضي.